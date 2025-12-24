La madrugada del miércoles 24 de diciembre se realizó la detención de Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario de Ayuntamiento de Hermosillo, por su relación con el incendio en Waldo´s Sonora.

La detención del ex funcionario se dió en cumplimiento de una de las 25 órdenes de aprehensión libradas por un juez de Sonora, en el marco de la primera audiencia por el caso donde 24 personas murieron.

Cabe mencionar que Joaquín Rodríguez Véjar es acusado por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Detienen a Joaquín Rodríguez Véjar en la víspera de la audiencia por el incendio del Waldo’s Sonora

Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario de Ayuntamiento de Hermosillo, a cargo de Célida López, fue detenido la madrugada del miércoles 24 de diciembre con una orden librada por un juez local.

La detención fue confirmada por la periodista Michelle Rivera, quien resaltó que la mayoría de las detenciones de funcionarios públicos corresponden al delito de incumplimiento de un deber legal, como es el caso de Rodríguez Véjar.

Tras su detención, el ex funcionario podría comparecer en la primera audiencia por el caso Waldo’s Sonora que se llevará a cabo a las 17:00 horas, tiempo local.

Libran órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios de Sonora por caso Waldo’s

De las 25 órdenes de aprehensión que se libraron contra presuntos responsables del incendio en el Waldo´s Sonora, 13 son contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

Se trata de:

Sergio Orlando Flores

Alejandro López Parada

G. Roberto Saracco Morales

Santa Agustina Aguilar Castillo

José Eufemio Carrillo Ator

Astarte Corro Ruiz

Martín Manuel Martínez Medina

Carlos Jesús Arias

Juan González Alvarado

Flor Rosa Ayala Robles Linares

Joaquín Rodríguez Vejar

Edu Alejo Acuña Padilla

Florencio Díaz Amenta

Se trata de funcionarios clave, acusados de incumplimiento de un deber legal, de dependencias como:

Protección Civil estatal

Protección Civil municipal

Inspección y Vigilancia

Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue)

Secretaría del Ayuntamiento

Mientras que Armando Castañeda Sánchez es acusado de conductas culposas y omisiones.

Este sería el mismo caso de Jesús Fabián Valenzuela Torres, actual titular de Protección Civil del estado.