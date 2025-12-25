La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que hay 7 detenidos por la explosión en Waldo’s Hermosillo al día de hoy 24 de diciembre, de las 25 órdenes de aprehensión.

Tras la explosión del 1 de noviembre en la capital de Sonora, se dieron a conocer diversas irregularidades no sólo en el Waldo’s de Hermosillo, en donde murieron 24 personas.

Waldo’s Hermosillo: Fiscalía de Sonora cumple órdenes de aprehensión y hay 7 detenidos

En seguimiento a la explosión del Waldo’s Hermosillo, la Fiscalía de Sonora señaló que se han cumplimentado 7 órdenes de aprehensión de un total de 25, entre ellos de varios funcionarios.

La Fiscalía de Sonora también dio a conocer que se llevaron a cabo cateos judiciales en contra de estas 7 personas; sin embargo, no dieron a conocer los nombres de los detenidos y presuntos responsables.

Fiscalía de Sonora sobre caso Waldo's Hermosillo (Captura de pantalla)

Añadió que se llevará a cabo la imputación contra la persona moral; es decir, la tienda Waldo’s, en audiencia la tarde de este 24 de diciembre, en punto de las 17:00 horas (local).

La misma tendrá lugar ante un juez oral penal en Hermosillo, Sonora, aunque la Fiscalía apunta que continuarán las acciones procesales.

Ellos serían los 7 detenidos por la explosión en Waldo’s Hermosillo hasta el momento

Aunque de momento no se han confirmado los nombres de los detenidos por la Fiscalía de Sonora, medios locales señalaron que estos serían los aprehendidos por la explosión en Waldo’s Hermosillo:

Juan Manuel Gónzalez, representante de la Sader

Joaquín Rodríguez Vejar, exfuncionario de Hermosillo

José Luis Alcalá, gerente de Waldo’s

Emmanuel Valenzuela, inspector

Manuel Martínez, de Protección Civil

un inspector de Protección Civil de Hermosillo

Asimismo, se señaló que se han realizado al menos 14 cateos a diversos inmuebles de quienes podrían estar involucrados en caso Waldo’s.