Joaquín Rodríguez Véjar, exfuncionario del Ayuntamiento de Hermosillo, es uno de los implicados en el incendio que se registró en una tienda Waldo’s de Sonora el pasado mes de noviembre.

Por ello, la madrugada del 24 de diciembre, Joaquín Rodríguez Véjar fue detenido por autoridades estatales.

¿Quién es Joaquín Rodríguez Véjar?

Joaquín Rodríguez Véjar es uno de los 25 implicados en el incendio de un tienda Waldo’s en Hermosillo, el hecho que tuvo lugar el pasado primero de noviembre y el cual causó la muerte de más de 20 personas.

De 2018 a 2021, se desempeñó como Jefe de la oficina de la presidencia y Secretario del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

Joaquín Rodríguez Véjar (Diputados.Gob.Mx)

¿Qué edad tiene Joaquín Rodríguez Véjar?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Joaquín Rodríguez Véjar y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Joaquín Rodríguez Véjar?

Se desconoce el estado civil de Joaquín Rodríguez Véjar.

¿Cuántos hijos tiene Joaquín Rodríguez Véjar?

Debido a que hay poca información profesional y nula información personal de Joaquín Rodríguez Véjar en internet y redes sociales, se desconoce si este tiene hijos.

¿Qué estudió Joaquín Rodríguez Véjar?

De acuerdo a la información publicada en el portal de la Cámara de Diputados, Joaquín Rodríguez Véjar es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Joaquín Rodríguez Véjar?

Joaquín Rodríguez Véjar trabajó 30 años en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeñó en distintos puestos:

Gerente de producción

Superintendente Regional de Generación

Ingeniero de Instrumentación y Control de Centrales de Generación

A lo largo de tres años se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento de Guaymas Sonora.

Joaquín Rodríguez Véjar (Secretaría del Ayuntamiento de Sonora / Red Social X)

Detienen a Joaquín Rodríguez Véjar por incendio en Waldo’s Sonora

Tras darse a conocer la emisión de 25 órdenes de aprehensión contra las personas implicadas en el incendio de Waldo’s Sonora, se hace pública la detención de Joaquín Rodríguez Véjar.

El exfuncionario del Ayuntamiento de Hermosillo fue detenido a las 4 a.m. del 24 de diciembre por autoridades estatales.

Su detención tuvo lugar en la colonia Villa Satélite, del municipio de Hermosillo. Está acusado por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Explosión en Waldo's Hermosillo (Cortesía)

La audiencia inicial del caso Waldo’s Hermosillo se llevará a cabo este miércoles, a horas de celebrarse Nochebuena.

El exfuncionario podría comparecer a las 17:00 horas, tiempo local. Será un juez quien determine su situación jurídica.