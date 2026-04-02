Autoridades mexicanas dan un nuevo golpe al narcotráfico; aseguran 2 toneladas de cocaína en Sonora con destino a Tijuana.

Vía redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó sobre el operativo que tuvo lugar en el estado como parte del programa Frontera Segura, que tiene como objetivo combatir el tráfico de drogas y fortalecer la vigilancia en la región fronteriza.

Durante la acción encabezada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en el municipio de San Luis Río Colorado, se logró el aseguramiento de un tractocamión que transportaba sustancia con características similares a la cocaína.

Decomisan dos toneladas de cocaína (@AlfonsoDurazo / X)

Dos detenidos tras operativo en Sonora

En el punto de revisión del pueblo Cucapah de San Luis Río Colorado, en Sonora, autoridades nacionales y estatales detuvieron a un tractocamión que transportaba paquetes sospechosos.

Mediante el uso de tecnología de rayos gamma se descubrió que se trataba de cocaína, por lo que los paquetes fueron asegurados. Las dos personas, quienes estaban a cargo de la unidad, fueron detenidas.

Se trata de Efraín “N”, de 28 años de edad, y Jesús “N”, de 23 años de edad.

Tractocamión transportaba cocaína (@AlfonsoDurazo / X)

Los dos masculinos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, en San Luis Río Colorado, donde se determinará su situación jurídica.

Primeros reportes indican que la unidad pesada cubría la ruta de San Blas, Nayarit, hacia Tijuana, Baja California.

Actualmente, Sonora es un punto estratégico dentro de las políticas de seguridad en México, debido a su ubicación geográfica y su cercanía con la frontera.

Por lo que autoridades han reforzado e implementado operativos para frenar el traslado de drogas, armas y recursos ilícitos en un punto clave de organizaciones del crimen organizado.