La Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, realizó un operativo coordinado de vigilancia en la frontera que permitió avanzar en el combate frontal al narcotráfico en Sonora.

Como resultado de estas acciones, se logró el aseguramiento de casi dos toneladas de cocaína, además de la detención de dos personas en el puesto de revisión de San Luis Río Colorado.

Alfonso Durazo fortalece combate al narcotráfico con decomiso en Sonora

El hallazgo se realizó durante la inspección de un tractocamión con ruta de San Blas, Nayarit, hacia Tijuana, Baja California, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron inconsistencias en la caja seca mediante tecnología de Rayos Gama.

Tras una revisión manual, se localizaron mil 877 paquetes de cocaína, con un peso cercano a las dos toneladas. En el operativo fueron detenidos Efraín “N”, de 28 años, originario de Navolato, Sinaloa, y Jesús “N”, de 23 años, de Villa Juárez, Sinaloa.

Asimismo, se aseguró un tractocamión marca Kenworth, color blanco, sin reporte de robo.

Golpe al narcotráfico en Sonora: aseguran 2 toneladas de cocaína (@AlfonsoDurazo / X)

Este resultado refleja el impacto de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad de Sonora, que se mantienen de forma permanente en puntos estratégicos del estado para frenar el trasiego de drogas y debilitar a los grupos delictivos.

En este contexto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su compromiso de mantener una estrategia firme y coordinada para proteger la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses.

Lo asegurado, así como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Luis Río Colorado, para continuar con las investigaciones correspondientes.