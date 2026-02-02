Claudia Sheinbaum Pardo y Alfonso Durazo Montaño encabezaron una gira de trabajo por Guaymas y San Carlos, donde anunciaron una inversión de 130 mil millones de pesos para la expansión del Puerto de Guaymas, proyecto que busca consolidarlo como un eje estratégico para la logística y la seguridad energética del país.

Durante la gira también se dio cuenta del avance del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), con el hundimiento del ex buque Patrulla Costera Cabo Corriente, acción orientada a fortalecer la conservación ambiental y el turismo sustentable en la región.

Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo impulsan a Guaymas como polo logístico y energético

La expansión del Puerto de Guaymas se realizará en alianza con Amigo LNG, proyecto de gas natural que prevé iniciar obras en marzo de 2026, sentando las bases para el crecimiento por etapas de la terminal de gas natural licuado (GNL).

El proyecto contempla una inversión privada de 130 mil millones de pesos, con el objetivo de convertir a Guaymas en el principal centro logístico del noroeste del país y fortalecer su papel como polo estratégico para la seguridad energética de largo plazo de México.

Como parte del plan, se informó sobre la construcción y operación de una terminal de gas natural licuado en el parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, con una superficie marítima de 36 hectáreas y capacidad de 7.8 millones de toneladas anuales, destinada a mercados internacionales como India, Japón e Indonesia, así como a puertos del Pacífico mexicano. El inicio de operaciones está previsto para 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los permisos para la planta de licuefacción serán autorizados en el siguiente mes.

Nos comprometimos a que los permisos salgan en un mes para iniciar la construcción. Se resolvió cómo llega el gas natural, lo que permitirá no solo exportar a Asia, sino fortalecer el cabotaje hacia el sur. Claudia Sheinbaum

Alfonso Durazo destaca impacto del Plan Sonora en el Puerto de Guaymas

El gobernador Alfonso Durazo subrayó que la recuperación del Puerto de Guaymas forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, estrategia orientada a impulsar una economía descarbonizada y fortalecer la infraestructura logística del país.

La transformación del puerto nace de una visión integral del Plan Sonora, que busca convertirlo en un polo de desarrollo con potencial propio y sustentable. Alfonso Durazo

Posteriormente, en San Carlos, Sheinbaum y Durazo encabezaron el hundimiento del ex buque Patrulla Costera Cabo Corriente, con lo que se consolida el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) como el primero de su tipo en México.

Actualmente, el sistema integra cinco buques y 10 artefactos navales, ubicados en las faldas del Cerro Tetakawi, con un avance superior al 70 por ciento, destinados a la creación de hábitat marino, refugio de especies y fortalecimiento de la biodiversidad.

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum impulsan expansión energética del Puerto de Guaymas. (Cortesía )

La presidenta destacó que este proyecto refleja una visión de desarrollo que armoniza el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas marinos y el bienestar social.

Por su parte, Alfonso Durazo señaló que el SAAS es una de las principales apuestas de su administración para posicionar a Sonora como referente internacional en turismo sustentable y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades costeras.

Durante la gira estuvieron presentes Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cuitláhuac García Jiménez, director general de Cenagas; y Muthu Chezhian, CEO de Amigo LNG, entre otros funcionarios.