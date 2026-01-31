Con el inicio de la construcción de nuevas viviendas en distintos municipios del estado, Sonora se coloca como referente nacional en políticas de vivienda social, como parte del Programa Nacional de Vivienda impulsado por el Gobierno de México y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora arrancó con la primera etapa que contempla 37 mil hogares en construcción, distribuidos en municipios clave como Hermosillo, Ciudad Obregón, Caborca y Puerto Peñasco, dentro de una meta estatal ampliada a 60 mil viviendas rumbo al año 2030.

Sonora incrementa 77% su meta de vivienda social

Gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y federal, la meta inicial para Sonora fue incrementada en 77%, al pasar de 33 mil 800 a 60 mil viviendas, colocándose como un referente nacional en acceso a vivienda digna.

Gobierno de Sonora inicia construcción de 37 mil viviendas (Cortesía)

Uno de los factores determinantes para este avance ha sido la aportación de reserva territorial por parte del Gobierno de Sonora, lo que permitió eliminar el costo del terreno y facilitar que derechohabientes del INFONAVIT y personas sin prestaciones laborales puedan acceder a viviendas a precios accesibles.

Con este esquema, Sonora se convirtió en la primera entidad del país en avanzar de manera sólida hacia el cumplimiento de la meta total del programa, beneficiando a familias de los 72 municipios.

CONAVI e INFONAVIT impulsan vivienda digna en Sonora

En esta primera etapa ya se cuenta con tierra suficiente para 37 mil viviendas, mientras que se avanza en los trámites para completar las 23 mil restantes, con el objetivo de que al terminar el año se tengan construidas 20 mil viviendas.

Gobierno de Sonora inicia construcción de 37 mil viviendas (Cortesía)

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) encabeza actualmente la construcción de 6 mil 200 viviendas, distribuidas en municipios como Cajeme, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Álamos, Nogales y Hermosillo, priorizando zonas con alta demanda habitacional.

Por su parte, el INFONAVIT impulsa la construcción de 11 mil 528 viviendas adicionales, con proyectos en Hermosillo, Empalme, Cajeme, Caborca, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, Guaymas y San Luis Río Colorado.

Gobierno de Sonora inicia construcción de 37 mil viviendas (Cortesía)

El Programa Nacional de Vivienda en Sonora prioriza a familias en situación de marginación, comunidades indígenas y zonas rurales, garantizando hogares seguros, bien ubicados y con acceso a servicios básicos.

Con este avance, el gobierno estatal consolida una política de bienestar que no solo atiende el rezago habitacional, sino que fortalece la justicia social y el derecho a una vivienda digna para miles de sonorenses.