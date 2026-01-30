Alfonso Durazo Montaño informó que Sonora registró un crecimiento anual de 18% en las actividades primarias, como agricultura y ganadería, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, lo que refleja un fortalecimiento significativo de la economía estatal.

El gobernador señaló que estos resultados son consecuencia de políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento del campo, la pesca y las comunidades rurales, ejes prioritarios de su estrategia de desarrollo económico y social.

Sonora logra recuperación histórica del sector primario con Alfonso Durazo

La entidad presentó una recuperación destacada en el sector primario al pasar de -2.9% en 2024 a un crecimiento de 18% en el mismo periodo de 2025, luego de un año complicado marcado por la sequía y el cierre de la frontera para la exportación de ganado.

Alfonso Durazo explicó que el comportamiento al alza del sector productivo se debe a los apoyos y programas impulsados de manera conjunta por el Gobierno Federal y el Gobierno de Sonora, mediante incentivos directos a productores para garantizar la continuidad de la actividad primaria.

Alfonso Durazo impulsa al campo de Sonora; actividad primaria crece 18% (Cortesía)

Este avance representa una ruptura con la tendencia negativa registrada desde 2023, y consolida los resultados de la estrategia económica estatal en beneficio de las comunidades que dependen del sector productivo en distintas regiones de Sonora.

Los resultados reflejan una visión de desarrollo con enfoque social, territorial y productivo, alineada al Plan Sonora de Energías Sostenibles, que sienta las bases para un crecimiento sostenible, la atracción de inversiones y la generación de empleos mejor remunerados.