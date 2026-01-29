Con el objetivo de fortalecer al sector pesquero, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmaron su respaldo total en Sonora para garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de crecimiento.

El gobernador estuvo acompañado por Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, y la secretaria de Agricultura de Sonora, Celida López Cárdenas, donde subrayó la importancia de mantener mesas de diálogo entre pescadores y autoridades.

Gobierno de Sonora escucha y atiende demandas del sector pesquero

Durante su mensaje, Alfonso Durazo explicó que durante toda su administración se realizará la entrega de 300 motores para lanchas en el sur; de igual manera, se le brindará respaldo a la pesca ribereña y otras solicitudes serán atendidas mediante la Conapesca.

Gobierno de Sonora refuerza apoyo al sector pesquero con entrega de motores y simplificación de trámites (Cortesía)

El gobernador tuvo un encuentro con representantes del sector pesquero del Golfo de Santa Clara y de distintas regiones con el objetivo de fortalecer la actividad y la revisión del proceso de comercialización.

Asimismo, se analizó la exención de pagos ante el Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson); además, se plantearon acciones para agilizar la emisión de certificados de exportación para elevar la competitividad del sector y fortalecer la regulación sanitaria en municipios pesqueros.

Las autoridades pesqueras del Golfo de Santa Clara reiteraron la necesidad de un alto nivel de acuerdo 20-20, así como la solicitud de conocer el contenido del Plan para el Alto Golfo 2026, brindando certeza, participación y acompañamiento al sector pesquero.

Con estas acciones, el gobierno de Sonora y el gobierno federal reafirman su compromiso de trabajar en políticas para beneficiar al sector pesquero para fortalecer su crecimiento.