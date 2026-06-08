El Gabinete de Seguridad de México, a cargo de Omar García Harfuch, anunció la captura de Hugo N, alias “El 01”, en Hermosillo, Sonora.

El hombre es considerado un generador de violencia no solo en Sonora sino también en Chihuahua, de acuerdo con trabajos de inteligencia realizados previo a su captura.

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch lo acusan de delitos de alto impacto y se usar drones para atacar a grupos rivales, autoridades y población civil.

Harfuch: “El 01” tiene antecedentes de detención por delitos de alto impacto

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también a cargo de Omar García Harfuch, dijo que “El 01” era un objetivo prioritario por estar vinculado con delitos de alto impacto.

Se le señala como líder de una célula del crimen organizado que tiene presencia en Sonora y Chihuahua.

Al momento de ser detenido, al “El 01” se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

También se informó que tiene antecedentes de procesos y detenciones federales pasadas por delitos de alto impacto.

La carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Detienen a “El 01” en restaurante de Hermosillo

“El 01” fue detenido al exterior de un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial de Hermosillo, Sonora.

Al momento de la captura no se registraron disparos o situaciones que pusiera en riesgo a los investigadores o a la población civil, informó el Gabinete de Seguridad.