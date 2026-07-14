Ariadna Montiel confirmó que el legislador Hugo Eric Flores continuará ocupando un curul de Morena en la Cámara de Diputados, pese a haber tomado posesión recientemente como dirigente del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ).

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena aseguró que no existe inconveniente, pues Hugo Eric Flores ha sido un “compañero que ha venido apoyando al movimiento”.

Además, destacó que existe coincidencia política con PAZ y que el tema será revisado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada.

Hugo Eric Flores seguirá como diputado de Morena, confirma Ariadna Montiel

El pasado lunes 13 de julio, el legislador Hugo Eric Flores rindió protesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como representante del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ).

Hugo Eric Flores rindió protesta ante el INE como representante del partido PAZ (Hugo Eric Flores Cervantes)

Al ser cuestionada sobre si Hugo Eric Flores dejará su cargo en la Cámara de Diputados, Ariadna Montiel confirmó que el ahora dirigente de PAZ seguirá como diputado de Morena.

“Él decidió emprender el camino para construir un nuevo partido. Está en su derecho y se va a mantener en Morena. No tenemos ningún inconveniente”.

Ariadna Montiel expresó que existe una coincidencia política con PAZ, por lo que está segura de que Hugo Eric Flores seguirá apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados.

Respecto a los procedimientos específicos que deba seguir en la Cámara de Diputados, Ariadna Montiel mencionó que el tema tendrá que ser revisado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada.

Cabe mencionar que, tras rendir protestas ante el INE, Hugo Eric Flores aseguró que seguiría como diputado de Morena y afirmó que PAZ no es incompatible con la Cuarta Transformación.