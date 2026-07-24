Chivas vs FC Juárez se miden en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 17:00 horas. Transmite Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Chivas vs FC Juárez, en punto de las 17:00 horas.
Chivas vs FC Juárez: Horario y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El partido Chivas vs FC Juárez podrá verse a las 17 horas a través de Amazon Prime Video.
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- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo quedaron Chivas y FC Juárez en la Jornada 1 de la Liga MX?
Chivas y FC Juárez perdieron en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Chivas cayó 0-2 ante Toluca en el Estadio Akron; mientras que los Bravos perdió 0-1 en su cancha con el Puebla.