Chivas vs FC Juárez se miden en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 17:00 horas. Transmite Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Chivas vs FC Juárez, en punto de las 17:00 horas.

Chivas vs FC Juárez: Horario y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El partido Chivas vs FC Juárez podrá verse a las 17 horas a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas arrancó el Apertura 2026 con derrota ante Toluca. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Chivas y FC Juárez en la Jornada 1 de la Liga MX?

Chivas y FC Juárez perdieron en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas cayó 0-2 ante Toluca en el Estadio Akron; mientras que los Bravos perdió 0-1 en su cancha con el Puebla.