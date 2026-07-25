Chuck Russell, director de la icónica película La Máscara, murió el 22 de julio de 2026 a los 74 años de edad.

La noticia de la muerte de Chuck Russell fue confirmada por su propia familia y su equipo legal, quienes lamentaron la pérdida de uno de los directores más reconocidos de la industria del cine.

¿De qué murió Chuck Russell? El director de La Máscara tenía 74 años (IMDB)

¿De qué murió Chuck Russell, director de La Máscara? Esto se sabe

Reportes confirmados por la familia de Chuck Russell y su equipo legal, indican que el director de La Máscara murió el miércoles 22 de julio de 2026, luego de que sufriera una emergencia médica.

Según indicaron, Chuck Russel se desmayó en su residencia ubicada San Diego, California, por lo que paramédicos acudieron tras una llamada de auxilio.

Al arribar al sitio, los equipos de emergencia encontraron a Chuck Russell tendido sobre el piso, pero lamentablemente ya no respondió a los esfuerzos por reanimarlo.

¿De qué murió Chuck Russell? El director de La Máscara tenía 74 años (IMDB)

Tras su muerte, fanáticos del cine recordaron el legado que Chuck Russell deja en Hollywood tras una larga trayectoria de más de 30 años.

En la filmografía, Chuck Russell deja películas que marcaron huella para muchas generaciones, siendo las más recordadas: