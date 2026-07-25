México Sub-20 inició su camino al Mundial 2027 venciendo 3-0 a la selección de Antigua y Barbuda, este viernes 24 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con la mente puesta en la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, México de Alex Diego saltó como amplio favorito sobre la selección de Antigua y Barbuda.

Marcador: México 3-0 Antigua y Barbuda

México vs Antigua y Barbuda: así definió el Tri su primer partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del estadio Cuauhtémoc con la necesidad de ganar el primer partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la selección de Antigua y Barbuda.

Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México desde los primeros minutos, mientras que Antigua y Barbuda no pudo reaccionar.

Goles del partido México vs Antigua y Barbuda en el Premundial Sub-20:

Minuto 12: Hugo Camberos capitaliza una pena máxima para anotar el 1-0 para México

Minuto 22: Francisco Valenzuela marca el México 2-0 Antigua y Barbuda

Minuto 45+3: Santiago Sandoval hace el 3-0 antes de terminar el primer tiempo.

México venció a Antigua y Barbuda en su debut en el Premundial 2026 (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Premundial Sub-20?

México volverá a jugar en el Premundial Sub-20 de la Concacaf el lunes 27 de julio ante Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc.

Costa Rica venció a Guatemala en el otro partido del Grupo B del torneo, así que en su duelo ante México se jugarán el liderato del sector.