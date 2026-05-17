La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión histórica de 315 mil 331 millones de pesos dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, de los cuales más de 10 mil millones de pesos serán destinados a Sonora para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de la entidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que durante 2026 arrancó un programa estatal de infraestructura carretera con recursos sin precedentes, enfocado en mejorar la movilidad, impulsar el comercio y generar nuevas oportunidades de crecimiento para las y los sonorenses.

Sonora impulsa libramientos y modernización de carreteras estratégicas

Entre las principales obras contempladas este año destacan los libramientos de Navojoa y Nogales, así como la modernización de las carreteras Hermosillo-Bahía de Kino, Guaymas-Chihuahua, Ímuris-Cananea, Sonoyta-Puerto Peñasco y Sonoyta-San Luis Río Colorado.

Además, continúan en gestión proyectos estratégicos como los libramientos de Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado, considerados clave para mejorar la movilidad regional y reducir el tráfico pesado en zonas urbanas.

La carretera Hermosillo-Bahía de Kino registra actualmente un avance del 20 por ciento en su primera etapa, con una inversión de 500 millones de pesos destinados a la modernización de 28 kilómetros.

A esto se suma el inicio de la rehabilitación de la carretera Ímuris-Cananea, donde se aplican 600 millones de pesos para labores de conservación, bacheo y mantenimiento de curvas, beneficiando a transportistas, comercio y turismo que diariamente utilizan esta vía.

Sonora recibirá más de 10 mil mdp para modernización de carreteras. (Cortesia )

Libramiento de Navojoa y rehabilitación federal fortalecen la conectividad en Sonora

Dentro del plan carretero también destaca la construcción del libramiento de Navojoa, proyecto en el que se invierten mil 500 millones de pesos para desarrollar una vialidad de 22.7 kilómetros que permitirá desviar el tráfico pesado fuera del centro de la ciudad.

Se estima que diariamente transiten por esta ruta alrededor de tres mil vehículos, de los cuales cerca de la mitad serán unidades de carga pesada.

Adicionalmente, el programa contempla trabajos de rehabilitación y bacheo en diversos tramos federales, entre ellos las carreteras Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Ímuris, Altar-Sonoyta, Sonoyta-San Luis Río Colorado, Sonoyta-Puerto Peñasco, Hermosillo-Moctezuma, Hermosillo-Yécora y Moctezuma-Agua Prieta.

Alfonso Durazo resaltó que esta inversión integra recursos federales, estatales y privados, reflejando un esfuerzo conjunto para fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y generar mayor desarrollo económico en Sonora.