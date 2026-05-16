El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó un recorrido de supervisión en la región de Cuenca Los Ojos, en el municipio de Agua Prieta, como parte de las acciones de restauración ecológica y conservación del bisonte en el norte del país.

La visita se realizó junto a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, con el objetivo de fortalecer la coordinación ambiental y revisar los avances del programa de reintroducción de esta especie emblemática.

Sonora impulsa la recuperación del bisonte en México

El mandatario estatal destacó que este proyecto representa uno de los esfuerzos ambientales más importantes de la región, al impulsar la recuperación de una especie que desapareció del territorio sonorense hace aproximadamente 200 años.

Bisontes son reintroducidos en la región de Cuenca Los Ojos en Sonora (cortesía)

Como parte de la estrategia de conservación, en febrero de 2026 fueron trasladados 29 bisontes desde la Reserva de la Biósfera Janos hacia la UMA Rancho Los Ojos Calientes, ubicada en Sonora.

De acuerdo con Alicia Bárcena, el grupo estuvo conformado por 10 machos y 19 hembras, varias de ellas preñadas, lo que permitió el nacimiento de 10 nuevas crías dentro del programa de conservación.

Bisontes son reintroducidos en la región de Cuenca Los Ojos en Sonora (cortesía)

Especialistas explicaron que la presencia del bisonte contribuye a la recuperación natural de los pastizales, favorece la biodiversidad y fortalece el equilibrio climático de los ecosistemas.

Además, el proyecto contempla estrategias de monitoreo sanitario, manejo poblacional y expansión territorial para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.

Bisontes son reintroducidos en la región de Cuenca Los Ojos en Sonora (cortesía)

El gobierno estatal destacó que estas acciones también buscan fortalecer la colaboración con comunidades fronterizas y organizaciones ambientales dedicadas a la conservación del patrimonio natural del norte de México.