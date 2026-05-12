El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que, de 2022 a la fecha, se han invertido 824 millones de pesos como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Seri-Comca’ac, enfocado en el resarcimiento de derechos relacionados con agua, territorio, educación, salud e infraestructura comunitaria.

La inversión se ha realizado en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente visitó Sonora para supervisar e inaugurar obras estratégicas destinadas a fortalecer el bienestar de las comunidades originarias.

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum impulsan obras prioritarias para el Pueblo Seri

El mandatario estatal destacó que uno de los avances más importantes es la inauguración del Acueducto Seri, obra que contó con una inversión de 208 millones de pesos y una extensión de 78 kilómetros.

También sobresale la construcción del camino de la calle 36 hacia Desemboque de los Seris, donde ya se concluyeron cerca de 13 kilómetros y ocho más continúan en proceso.

A estas acciones se suman obras de electrificación, ampliación y modernización de la red eléctrica, además de la instalación de paneles solares en Punta Chueca, con una inversión acumulada de 16.36 millones de pesos para 2026.

En materia de vivienda e infraestructura comunitaria, se realizaron 181 acciones de mejoramiento de vivienda y 40 nuevas construcciones, entre ellas canchas deportivas, parques, iglesias, casas de médicos y casas para maestros, con una inversión superior a 85 millones de pesos.

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum impulsan obras para el Pueblo Seri. (Cortesía )

Pueblo Seri fortalece economía, salud y educación con apoyo de Durazo y Sheinbaum

La comunidad Seri también recibió apoyos para el Proyecto Estratégico de Pesca de la Nación Comca’ac, impulsado por Conapesca, con una inversión de 72.47 millones de pesos.

Entre las acciones destacan la conformación de cooperativas, la adquisición de 80 embarcaciones menores y la capacitación de 375 pescadores, además de la instalación de dos Unidades Básicas de Infraestructura.

Asimismo, se realizaron 47 acciones de fortalecimiento económico por 12.88 millones de pesos, proyectos turísticos por 5.98 millones y apoyos en medio ambiente por 10.77 millones de pesos, lo que representa una inversión total de 102.21 millones de pesos en este rubro.

En materia de salud y medicina tradicional, se entregó equipamiento, medicamentos y dos ambulancias con una inversión de 1.43 millones de pesos.

Mientras tanto, en educación indígena se construyeron dos comedores escolares en Desemboque y Punta Chueca, además de Telebachilleratos comunitarios, apoyos del programa La Escuela es Nuestra y entrega de tabletas electrónicas, con una inversión de 99.84 millones de pesos.

Estas acciones reflejan el compromiso de los gobiernos de Sonora y México con los pueblos originarios, mediante resultados tangibles que buscan mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad Seri-Comca’ac.