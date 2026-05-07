El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 4 mil 158 becas del programa Sonora de Oportunidades a estudiantes de nivel primaria en Hermosillo, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación.

Durante la entrega, realizada en la Arena Sonora, Durazo señaló que se tuvo una inversión de 9 millones 147 mil 600 pesos para estas becas, recordando que este apoyo representa un impulso al futuro de las y los estudiantes.

Sonora ha destinado más de 90 millones de pesos en becas escolares

El gobernador explicó que para el ciclo escolar 2025-2026, el gobierno estatal, con una inversión de 92 millones 34 mil 800 pesos, entregó 41 mil 834 becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico.

Sonora de Oportunidades busca fortalecer la educación pública en el estado (cortesía)

En el evento, los estudiantes agradecieron el apoyo del gobernador, pues estas becas les van a permitir continuar con sus estudios con esfuerzo y compromiso.

La administración de Durazo ha destinado 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos, que se traducen en 606 mil 087 becas; es decir, es la cifra más alta que se ha registrado en Sonora en este tipo de apoyos educativos.

Sonora de Oportunidades busca fortalecer la educación pública en el estado (cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar políticas que reduzcan el abandono escolar y que mejoren las economías de las familias para que las y los estudiantes puedan acceder a una educación justa e igualitaria.