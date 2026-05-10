El gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciaron una inversión superior a los 6 mil 500 millones de pesos para fortalecer la infraestructura hidroagrícola y avanzar en la tecnificación de los sistemas de riego en Sonora.

Como parte de esta estrategia, encabezaron la entrega de la primera etapa del Canal Principal Navojoa, obra integrada al Programa Nacional de Agua para el Campo, que contempla una longitud de 3.5 kilómetros, beneficiará directamente a más de 50 mil personas de la región del Mayo y permitirá ahorrar alrededor de 135 millones de metros cúbicos de agua al año.

Gobierno federal fortalece infraestructura hidráulica en Sonora

Durante el evento también se entregaron títulos de concesión de agua a 30 beneficiarios, con el objetivo de fortalecer la legalidad, mejorar el aprovechamiento tecnológico y promover un uso responsable del recurso hídrico.

El gobernador Alfonso Durazo reconoció el respaldo de la presidenta al sector agrícola sonorense y destacó que, tras décadas sin inversiones relevantes en infraestructura hidráulica, actualmente se impulsa la modernización del distrito de riego del Mayo y mejores condiciones para las y los productores.

Por su parte, Claudia Sheinbaum informó que durante su sexenio se contempla la tecnificación de 250 mil hectáreas en el país, medida que permitirá optimizar el uso del agua y hacer más rentable la actividad agrícola.

La mandataria federal señaló que esta estrategia ayudará a destinar el recurso hídrico de manera más eficiente tanto para el consumo humano como para las actividades productivas del campo.

En el encuentro participaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), representantes de distritos de riego, ejidos y organizaciones agrícolas, quienes coincidieron en que estas acciones fortalecerán el desarrollo económico y la productividad del campo sonorense.