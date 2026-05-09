La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguraron el Acueducto Punta Chueca–Desemboque, obra que busca garantizar el acceso al agua potable para las comunidades Seri-Comca’ac como parte del Plan de Justicia impulsado en favor de los pueblos originarios.

Durante el arranque de operaciones de esta infraestructura hidráulica, Alfonso Durazo destacó que el proyecto representa una respuesta histórica a una de las principales necesidades de las familias indígenas de la región, quienes durante años enfrentaron dificultades para acceder al agua.

Plan de Justicia Seri impulsa bienestar para pueblos originarios

El mandatario estatal señaló que la obra requirió una inversión superior a los 208 millones de pesos y beneficiará directamente a habitantes de Punta Chueca y Desemboque, al permitir el suministro permanente de agua potable.

Sonora garantiza acceso al agua potable a comunidades Seri (cortesía)

El nuevo sistema hidráulico contempla casi 79 kilómetros de línea de conducción, además de un pozo profundo, planta potabilizadora y tanques de almacenamiento que permitirán mejorar las condiciones de vida en las comunidades Comca’ac.

Durante su visita a Sonora, Claudia Sheinbaum aseguró que este proyecto forma parte de una estrategia integral enfocada en fortalecer los derechos y el bienestar de los pueblos originarios mediante acciones en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura y servicios básicos.

Sonora garantiza acceso al agua potable a comunidades Seri (cortesía)

La presidenta subrayó que el objetivo es que el agua llegue directamente a las viviendas y no únicamente a los centros de distribución, para garantizar condiciones dignas para las familias beneficiadas.

Por su parte, Alfonso Durazo afirmó que esta obra responde a una demanda histórica de la etnia Seri y refrenda el compromiso del Gobierno de México con la justicia social y el desarrollo de las comunidades indígenas.

Sonora garantiza acceso al agua potable a comunidades Seri (cortesía)

Con la puesta en marcha del acueducto, el gobierno federal y estatal buscan fortalecer el acceso al agua potable en una de las regiones con mayores necesidades de infraestructura hídrica en Sonora.