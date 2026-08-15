El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, participó en el programa Explora Querétaro un recorrido guiado en Puerta Norte, dentro del Área Natural Protegida Peña Colorada, con la finalidad de fomentar la educación ambiental, el turismo de naturaleza, la activación deportiva y la conservación del patrimonio natural.

Explora Querétaro es el programa de municipio de Querétaro para que conozcas nuestras áreas naturales protegidas y así te enamores de ellas. Estamos en Peña, Colorado, la área natural protegida más grande de nuestra ciudad, que también tiene una parte del municipio de Marqués, casi cinco mil hectáreas de protección ecológica, y que te queremos invitar a que las conozcas. En la secretaría del medio ambiente tenemos este programa de Explora Querétaro, te registras y un guía te hace un recorrido por nuestra área natural protegida para que hagas ecoturismo, hagas senderismo, camines, corras, porque hay actividades que se pueden hacer en nuestras áreas naturales protegidas. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Explora Querétaro promueve el turismo de naturaleza

El programa Explora Querétaro fue presentado el pasado 29 de junio en el Parque ecoturístico Joya-La Barreta, en un evento dirigido a tour operadores, guías de turismo y aliados estratégicos para promover el turismo de naturaleza.

Durante la presentación también se dio a conocer el “Pasaporte Explora Querétaro”, una herramienta diseñada para incentivar la visita y el conocimiento de las Áreas Naturales Protegidas del municipio.

Como parte de la primera etapa del programa, se realizarán ocho recorridos guiados en seis Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de acercar a la ciudadanía a estos espacios mediante recorridos en los que se explicará la importancia del lugar y la biodiversidad existente.

El recorrido en Puerta Norte constituye el segundo de esta serie de recorridos programados abiertos a la ciudadanía. Las y los ciudadanos interesados pueden pedir informes directamente en la Secretaría de Medio Ambiente, a través del teléfono 442 238 7700, extensiones 6748 y 6751 en un horario de 9 a 16 horas.