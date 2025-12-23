A través de redes sociales es como comensales han informado que el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa cierra tras 110 años de historia.

Cierre del restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa que fue de manera sorpresiva y sin previo aviso a sus clientes con un cartel donde sin explicación anunciaba su fin.

Pese a su viralización de este hecho, el cierre del restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa sucedió desde el mes de noviembre pasado.

Ante el cierre del restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa tanto trabajadores, como clientes lamentaron lo sucedido, pues el lugar era reconocido por su buena comida y gran servicio durante sus 110 años de historia.

​​El restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa cierra tras 110 años de historia (Especial )

Cierre del restaurante Bellinghausen habría sido por la inseguridad de la Zona Rosa

Pese a que el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa no dio razones de su cierre, clientes y hasta propietarios de otras negocios saben la razón.

Pues son muchos los que alegan que las razones del cierre del restaurante Bellinghausen se debe a la inseguridad, el abandono y hasta el deterioro que se ha tendido en los últimos años de la Zona Rosa.

Ya que el restaurante Bellinghausen no es el único establecimiento que ha cerrado sus puertas en la Zona Rosa, lo que ha hecho común que se encuentren varios locales cerrados y hasta con daños de vandalismo.

Asimismo, establecimientos que aún se encuentran en la Zona Rosa cuentan que a partir de las 7 de la noche, simplemente todo debe cerrar, dejando atrás el esplendor nocturno con el que contaban años atrás.