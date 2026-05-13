El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ), proyecto que fortalecerá la capacitación médica especializada y posicionará al estado como referente nacional en innovación hospitalaria.
El nuevo complejo estará vinculado al Hospital Universitario del IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours”, ubicado en Hermosillo, y contará con tecnología para que estudiantes y especialistas practiquen procedimientos clínicos y quirúrgicos en entornos simulados, sin poner en riesgo a pacientes reales.
De acuerdo con el mandatario estatal, la obra arrancará este mismo mes con una inversión superior a los 133 millones de pesos. Actualmente, solo existen dos centros similares en el país, localizados en Ciudad de México y Monterrey, por lo que Sonora tendrá el tercero a nivel nacional.
Hospital Universitario del IMSS en Sonora operará con alta especialidad y tecnología avanzada
Asimismo, destacó que este proyecto forma parte de la transformación histórica del sistema de salud impulsada en la entidad, donde el Hospital Universitario ya opera al 100% de su capacidad.
El hospital ha otorgado más de ocho mil consultas y ofrece servicios de urgencias, cirugía, laboratorio, rayos X, hospitalización y consulta externa, consolidándose como una de las obras médicas más importantes del actual gobierno estatal.
Además, el hospital beneficiará a más de 122 mil derechohabientes y tendrá capacidad para formar anualmente a 100 médicas y médicos especialistas, principalmente egresados de la Universidad de Sonora y otras instituciones.
Entre las especialidades que ofrecerá se encuentran cardiología, oncología, nefrología, neumología, geriatría, psiquiatría, ortopedia, ginecología y rehabilitación física, además de futuras áreas de quimioterapia y hemodiálisis.
El Hospital Universitario cuenta con 134 camas y tecnología de última generación para atención médica de alta especialidad.
Con este nuevo centro de simulación, Sonora busca fortalecer la formación de profesionales de la salud y consolidarse como uno de los estados con mayor infraestructura médica y educativa del país.