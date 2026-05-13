El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ), proyecto que fortalecerá la capacitación médica especializada y posicionará al estado como referente nacional en innovación hospitalaria.

El nuevo complejo estará vinculado al Hospital Universitario del IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours”, ubicado en Hermosillo, y contará con tecnología para que estudiantes y especialistas practiquen procedimientos clínicos y quirúrgicos en entornos simulados, sin poner en riesgo a pacientes reales.

Hospital Universitario del IMSS fortalecerá la formación de especialistas en Sonora (cortesía)

De acuerdo con el mandatario estatal, la obra arrancará este mismo mes con una inversión superior a los 133 millones de pesos. Actualmente, solo existen dos centros similares en el país, localizados en Ciudad de México y Monterrey, por lo que Sonora tendrá el tercero a nivel nacional.

Hospital Universitario del IMSS en Sonora operará con alta especialidad y tecnología avanzada

Asimismo, destacó que este proyecto forma parte de la transformación histórica del sistema de salud impulsada en la entidad, donde el Hospital Universitario ya opera al 100% de su capacidad.

El hospital ha otorgado más de ocho mil consultas y ofrece servicios de urgencias, cirugía, laboratorio, rayos X, hospitalización y consulta externa, consolidándose como una de las obras médicas más importantes del actual gobierno estatal.

Hospital Universitario del IMSS fortalecerá la formación de especialistas en Sonora (cortesía)

Además, el hospital beneficiará a más de 122 mil derechohabientes y tendrá capacidad para formar anualmente a 100 médicas y médicos especialistas, principalmente egresados de la Universidad de Sonora y otras instituciones.

Entre las especialidades que ofrecerá se encuentran cardiología, oncología, nefrología, neumología, geriatría, psiquiatría, ortopedia, ginecología y rehabilitación física, además de futuras áreas de quimioterapia y hemodiálisis.

Hospital Universitario del IMSS fortalecerá la formación de especialistas en Sonora (cortesía)

El Hospital Universitario cuenta con 134 camas y tecnología de última generación para atención médica de alta especialidad.

Con este nuevo centro de simulación, Sonora busca fortalecer la formación de profesionales de la salud y consolidarse como uno de los estados con mayor infraestructura médica y educativa del país.