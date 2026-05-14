Alfonso Durazo destacó que Sonora logró una reducción histórica del 55 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2026, como resultado de la estrategia coordinada entre el Gobierno estatal y el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal detalló que en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio diario de 4.10 homicidios dolosos, mientras que para abril de 2026 la cifra disminuyó a 1.83 casos por día.

Sonora registra baja histórica en homicidios con estrategia coordinada

Alfonso Durazo señaló que estos resultados reflejan el trabajo conjunto y permanente entre el Gobierno de Sonora, las Fuerzas Armadas y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Nacional.

Las acciones implementadas se han enfocado en prevención, inteligencia, combate al crimen y fortalecimiento de la paz en distintas regiones de la entidad, mediante operativos coordinados y mayor presencia territorial.

De acuerdo con las cifras presentadas dentro de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, Sonora registró una reducción superior al promedio nacional en homicidio doloso, ya que a nivel país la disminución en el mismo periodo fue del 40 por ciento.

El gobernador subrayó que la coordinación institucional ha permitido avanzar en el combate frontal a la violencia y mantener una disminución sostenida de los índices delictivos.

Finalmente, Alfonso Durazo aseguró que el Gobierno de Sonora continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad en colaboración con el Gobierno de México, con el objetivo de consolidar un entorno de mayor tranquilidad, paz y bienestar para las familias sonorenses.