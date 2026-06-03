Alfonso Durazo consolidó a Sonora como líder nacional en transformación digital al alcanzar el primer lugar en el Decálogo de Política Digital 2025, elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP).

Este reconocimiento posiciona a la entidad como referente en innovación tecnológica, simplificación administrativa y modernización gubernamental.

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha destacado a Sonora como un modelo de transformación institucional, tecnológica y operativa, resultado de una estrategia enfocada en mejorar los servicios públicos mediante herramientas digitales.

Alfonso Durazo impulsa a Sonora como referente nacional en gobierno digital

El gobernador destacó que Sonora también ocupa los primeros lugares del país en acceso y uso de internet, una condición clave para que más ciudadanos puedan beneficiarse de los servicios digitales impulsados por la administración estatal.

Alfonso Durazo recordó que el proceso de transformación digital comenzó con la colaboración establecida con la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo que permitió incorporar herramientas tecnológicas que hoy generan resultados tangibles en beneficio de la población.

Entre las acciones más relevantes destacan la aprobación de la Ley de Gobierno Digital en 2023 y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en 2025, medidas que han acelerado la modernización de los servicios gubernamentales y fortalecido la atención ciudadana.

Como resultado de estos esfuerzos, el Gobierno de Sonora logró reducir significativamente la carga administrativa, pasando de cerca de mil trámites a únicamente 321 procesos, facilitando el acceso de la población a los servicios públicos.

Actualmente, más de 130 trámites pueden realizarse completamente en línea y la meta es concluir 2026 con un avance del 60 por ciento en la digitalización total de los servicios gubernamentales.

Sonora Digital simplifica trámites y fortalece la atención ciudadana

Una de las principales herramientas de esta transformación es la aplicación Sonora Digital, que permite realizar desde dispositivos móviles trámites como la revalidación de licencias, pagos vehiculares, obtención de actas de nacimiento y diversos servicios gubernamentales sin necesidad de acudir físicamente a oficinas.

La plataforma ya supera los 180 mil usuarios registrados, mientras que en la entidad se han generado más de 600 mil cuentas activas de Llave MX, consolidando un ecosistema digital que agiliza la interacción entre ciudadanía y gobierno.

Con estos avances, Sonora fortalece su posición como uno de los estados más innovadores del país y avanza hacia un modelo de gobierno más eficiente, accesible y cercano a las necesidades de la población.