Alfonso Durazo presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa del Nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una propuesta que busca impulsar una nueva cultura de la prevención en Sonora, fortalecer la seguridad de la población y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

El mandatario estatal destacó que la iniciativa es resultado de una amplia consulta pública realizada en distintas regiones de la entidad, en la que participaron ciudadanos, especialistas, académicos y representantes de organizaciones sociales.

Alfonso Durazo propone una Protección Civil autónoma y con mayor participación ciudadana

Alfonso Durazo explicó que uno de los principales objetivos de la reforma es otorgar autonomía al organismo responsable de la gestión de riesgos y Protección Civil en Sonora, además de transparentar los mecanismos para la designación de su titular y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Como parte de este proceso, se llevaron a cabo foros regionales en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, además de un foro estatal de conclusiones, en los que participaron 656 asistentes, 33 ponentes y 41 organizaciones de los sectores público, privado y social.

De este ejercicio surgieron 140 propuestas ciudadanas, mismas que fueron integradas en un informe público disponible para consulta, reflejando el compromiso de la administración estatal con la transparencia y la construcción colectiva de políticas públicas.

El proceso también contó con el respaldo de instituciones académicas como la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y el Instituto Tecnológico de Nogales, que facilitaron espacios para el diálogo entre especialistas, ciudadanía y autoridades.

La propuesta que será enviada al Congreso local contempla reconocer la Protección Civil como un derecho humano, fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y atender riesgos, así como consolidar un modelo preventivo de largo plazo que contribuya a construir comunidades más seguras, resilientes y preparadas ante cualquier contingencia.