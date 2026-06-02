Alfonso Durazo anunció una inversión conjunta de 2 mil 160 millones de pesos para fortalecer el programa Becas Sonora de Oportunidades, con el objetivo de garantizar apoyo económico a la totalidad de estudiantes que cursan estudios en universidades públicas de la entidad.

El mandatario estatal explicó que esta estrategia contará con el respaldo del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, mediante una aportación compartida entre ambas administraciones para ampliar la cobertura educativa y generar mejores oportunidades para las y los jóvenes sonorenses.

Alfonso Durazo entrega más de 18 mil becas a estudiantes universitarios en Hermosillo

Durante un evento realizado en Hermosillo, el gobernador encabezó la entrega de 18 mil 219 becas dirigidas a estudiantes de instituciones públicas de educación superior, acción que representó una inversión de 100 millones 755 mil pesos.

Además, destacó que durante el primer periodo de 2026, correspondiente de enero a junio, se asignaron 44 mil 500 becas, con una inversión total de 255 millones de pesos.

Alfonso Durazo adelantó que a partir del próximo semestre se buscará alcanzar una cobertura universal para estudiantes de educación superior en Sonora, mediante una inversión de 2 mil 160 millones de pesos financiada en partes iguales por el Gobierno estatal y la Federación.

Alfonso Durazo entrega más de 18 mil becas a universitarios en Hermosillo (Cortesía )

Sonora fortalece el programa de becas más grande de su historia

El gobernador recordó que durante los cuatro años de su administración se han destinado 3 mil 666 millones 539 mil pesos para apoyos educativos, lo que ha permitido otorgar 607 mil 181 becas en beneficio de estudiantes sonorenses.

Añadió que su gobierno continuará fortaleciendo el programa de becas más importante en la historia de la entidad, al considerar que la educación representa una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones.

Al evento asistieron representantes del Gobierno estatal, del Congreso local, del Instituto Sonorense de la Juventud y del Instituto de Becas y Crédito Educativo, así como funcionarios de distintas dependencias vinculadas al sector educativo.