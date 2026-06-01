Alfonso Durazo Montaño conmemoró los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum destacando los avances de la transformación en Sonora.

Lo celebramos porque hoy sentimos con hechos el compromiso de nuestra presidenta con las y los sonorenses, particularmente, con aquellos a quienes nunca les había tocado nada. Lo sentimos con pensiones, con becas, con infraestructura, con puertos, con carreteras, con hospitales, con el apoyo al campo y con inversiones que están transformando el futuro de nuestro estado. Alfonso Durazo Montaño , gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sonora subrayó la consolidación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con más de 18 mil millones de pesos en acciones de agua, territorio, educación y bienestar, además de la restitución de 45 mil hectáreas y la operación del Acueducto Yaqui.

En ese sentido, Alfonso Durazo resaltó que la coordinación con el Gobierno federal ha permitido traducir objetivos nacionales en beneficios tangibles para las familias sonorenses.

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Alfonso Durazo conmemora los dos años del triunfo electoral

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la conmemoración de los dos años del triunfo electoral de la presidenta y destacó que los avances alcanzados por la transformación que indicó, tienen una expresión tangible en Sonora mediante infraestructura, programas sociales, seguridad, y que fortalecen el desarrollo económico de la entidad.

Durazo montaño resaltó que varios de los ejes presentados en el informe de la presidenta tienen resultados visibles en Sonora, como la consolidación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que detalló suma más de 18 mil 356 millones en acciones de agua territorio, educación y bienestar; la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia; la operación del Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018 como parte de una política de justicia social impulsada de manera coordinada entre los gobiernos estatal y federal.

Subrayó que la coordinación permanente entre Sonora y el Gobierno de México ha permitido traducir los objetivos nacionales en beneficios concretos para las familias sonorenses, al fortalecer el acceso al agua, la salud, la educación, movilidad, seguridad, la energía y el bienestar social.

Además, dijo que Sonora se consolida como una entidad estratégica para el desarrollo nacional por proyectos de infraestructura y conectividad impulsados en coordinación con el Gobierno de México. Entre los mencionados, sobresalen la inversión de 130 mil millones de pesos para la expansión del Puerto de Guaymas, la construcción y modernización de carreteras, así como inversiones en electromovilidad, energía y polos de desarrollo vinculados al fenómeno de relocalización de empresas.

Destacó que la estrategia de seguridad impulsada en coordinación con la federación ha permitido avances históricos en Sonora y a nivel nacional. Recordó que la entidad pasó del cuarto lugar al 14 en homicidios dolosos, mientras que en el país se ha logrado una reducción de 49 por ciento en homicidios dolosos y de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante los primeros 20 meses de gobierno mediante una estrategia centrada en la construcción de paz, la atención a las causas y el combate a la impunidad.

Avances en materia social en Sonora

En cuanto a materia de salud y bienestar social destacó la ampliación de programas y servicios que benefician a familias sonorenses, en sintonía con los resultados nacionales presentados por la presidenta Sheinbaum, entre ellos la consolidación del programa Salud Casa por Casa, la operación y construcción de 29 hospitales, la distribución gratuita de medicamentos y el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.

Además, resaltó que los avances nacionales en materia educativa, energética, hídrica y de infraestructura tienen una presencia directa en Sonora, con programas de becas, proyectos de energía limpia, obras de abastecimiento de agua y acciones que fortalecen la movilidad, la competitividad y el desarrollo regional.

En la jornada conmemorativa, el gobernador refrendó su compromiso de impulsar un modelo de desarrollo con bienestar compartido, donde el crecimiento económico, la justicia social y la inversión estratégica se traduzcan en más oportunidades, mejores servicios y una mayor calidad de vida para las familias sonorenses.