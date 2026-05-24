Alfonso Durazo fortalece acceso a preparatorias con nuevos planteles en Sonora.

Alfonso Durazo impulsa un modelo integral que contempla la construcción de nuevos bachilleratos, la ampliación de la matrícula y procesos transparentes de asignación de planteles para garantizar que ningún joven se quede fuera de la escuela en Sonora.

El mandatario estatal destacó que, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora recibirá una inversión de 328.5 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la cobertura de educación media superior, especialmente en comunidades alejadas y zonas con alta demanda.

Alfonso Durazo ampliará espacios educativos en comunidades de Sonora

Alfonso Durazo explicó que esta estrategia permitirá la creación de 4 mil 920 nuevos espacios educativos, además de acercar los planteles a las comunidades para reducir barreras de acceso y facilitar que las y los estudiantes continúen sus estudios cerca de sus hogares.

El gobernador señaló que el objetivo no solo es aumentar la disponibilidad de espacios, sino garantizar que las y los jóvenes puedan estudiar en planteles cercanos a sus viviendas, mejorando así sus condiciones de traslado y permanencia escolar.

Como parte de este esfuerzo integral, el mandatario recordó que continúa el Proceso de Registro y Asignación de Plantel para el Ingreso a la Educación Media Superior Pública en Sonora, “Prepason 2026-2027”, disponible del 12 de mayo al 15 de junio a través del portal oficial.

Detalló que el proceso contempla más de 44 mil espacios disponibles en preparatorias públicas y elimina mecanismos meritocráticos, priorizando el derecho a la educación mediante criterios de cercanía, inclusión y equidad.

Alfonso Durazo impulsa registro gratuito y accesible para estudiantes

El mandatario sonorense destacó que el registro es gratuito, ágil y completamente en línea, permitiendo a las y los aspirantes realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet utilizando únicamente su CURP.

Durante el registro, las y los estudiantes podrán seleccionar hasta 10 opciones de planteles educativos, priorizando la cercanía con la secundaria de egreso.

Asimismo, indicó que la asignación de espacios se realizará con base en la disponibilidad de cada plantel y considerando criterios prioritarios para estudiantes con discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas o con hermanas y hermanos inscritos o aspirantes al mismo centro escolar.

La publicación de resultados iniciará el 18 de julio en el portal oficial de Prepason. Además, se contempla una segunda etapa de registro del 20 al 22 de julio para quienes no hayan obtenido espacio o no se hayan registrado previamente.

El proceso integra un total de 185 planteles educativos, donde se garantizarán condiciones de transparencia, inclusión y equidad para todas y todos los aspirantes.