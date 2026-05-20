El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presentó los resultados en materia de seguridad correspondientes al cierre de abril del 2026, destacando una reducción histórica del 62 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de su administración.

De acuerdo con el mandatario estatal, el avance es resultado de una estrategia coordinada entre autoridades estatales, federales y municipales, alineada con la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alfonso Durazo destaca fortalecimiento de la Policía Estatal

Durazo explicó que cuando su gobierno inició, en septiembre del 2021, Sonora registraba un promedio de 4.87 homicidios diarios; sin embargo, al cierre de abril del 2026, la cifra descendió a 1.83 casos por día, lo que representa tres homicidios menos diariamente.

Gobierno de Sonora refuerza estrategia de seguridad con patrullas y cadetes (cortesía)

Además, el estado pasó a cuarto lugar nacional en homicidios dolosos al sitio 14, una mejora que, aseguró, refleja el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el trabajo permanente del Gabinete Estatal.

Alfonso Durazo resaltó que la estrategia de seguridad en Sonora incluye el fortalecimiento de la Policía Estatal, corporación que pasó de contar con 850 elementos en el 2021 a cerca de 2 mil policías activos en el 2026.

Gobierno de Sonora refuerza estrategia de seguridad con patrullas y cadetes (cortesía)

Parte de este crecimiento se logró con la creación de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado, institución de la que ya egresaron mil 633 cadetes. Actualmente, 425 personas continúan en formación y existen más de mil 400 solicitudes de ingreso.

Asimismo, afirmó que Sonora cuenta con la policía estatal mejor pagada del país, además de que se incrementó la inversión en equipamiento y patrullas, con más de 700 unidades incorporadas durante la administración.

Gobierno de Sonora refuerza estrategia de seguridad con patrullas y cadetes (cortesía)

En cuanto a delitos de alto impacto, el comparativo entre enero y abril de 2025 frente al mismo periodo de 2026 muestra una reducción de 35 por ciento en extorsión y 18 por ciento en secuestro extorsivo.

Finalmente, Alfonso Durazo detalló que también disminuyeron distintos tipos de robo con violencia: