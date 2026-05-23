El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, para fortalecer el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y avanzar en acciones de reparación histórica para las comunidades indígenas.

Durante el encuentro con autoridades tradicionales yaquis y representantes federales, Durazo destacó que, en coordinación con el gobierno de México, se han destinado más de 18 mil millones de pesos a proyectos relacionados con agua, territorio, infraestructura y educación en beneficio de la etnia yaqui.

“Aun y cuando los planes de justicia son de carácter federal, reiteró ante las autoridades de la nación Yaqui, del pueblo Yaqui, el compromiso del gobierno del estado de continuar sumando nuestro esfuerzo, sin regateo alguno, para entregar los mejores resultados del segundo piso de la Cuarta Transformación en territorio Yaqui” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Plan de Justicia Yaqui suma inversiones millonarias en Sonora

El mandatario sonorense señaló que uno de los avances más relevantes ha sido la restitución de más de 45 mil hectáreas a comunidades indígenas, además de acciones enfocadas en garantizar el acceso al agua mediante obras estratégicas como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018.

Plan de Justicia Yaqui suma inversiones millonarias en Sonora (cortesía)

Como parte de la agenda, el gobernador inauguró la nueva oficina del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), espacio que ofrecerá asesoría jurídica especializada a pueblos originarios y personas en situación de vulnerabilidad.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que este módulo permitirá acercar servicios legales profesionales con enfoque intercultural a las comunidades indígenas de Sonora.

Plan de Justicia Yaqui suma inversiones millonarias en Sonora (cortesía)

Además de los temas jurídicos y de infraestructura, la jornada incluyó actividades culturales con la participación del Mariachi de la Universidad del Pueblo Yaqui y presentaciones de las tradicionales danzas del Venado y Pajkola, consideradas símbolos de identidad y resistencia del pueblo yoeme.

En las actividades participaron autoridades federales y estatales como representantes del INPI, Conagua, Sader y Sedatu, quienes reiteraron el compromiso de mantener acciones coordinadas para fortalecer los derechos, el desarrollo y la inclusión de los pueblos originarios.