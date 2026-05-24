El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una gira de trabajo en el Valle del Yaqui junto a la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sade), Columba Jazmín López Gutiérrez, para fortalecer la estrategia de reconversión productiva y respaldar a productores agrícolas ante los efectos de la sequía y el cambio climático.

Durante el encuentro con agricultores del sur de Sonora, el mandatario estatal destacó que el objetivo es impulsar cultivos más rentables y con menor consumo de agua, sin comprometer la productividad del campo sonorense.

Reconversión productiva busca fortalecer al campo ante sequía

Entre las alternativas que actualmente se promueven destacan el girasol, la canola y el cártamo, productos que han mostrado mejores condiciones de adaptación frente a escenarios de altas temperaturas y escasez hídrica.

Reconversión de cultivos en Sonora avanza con más de 32 mil hectáreas (cortesía)

Alfonso Durazo señaló que para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 ya se establecieron más de 32 mil hectáreas con cultivos alternativos en distintas zonas agrícolas de Sonora.

El gobernador resaltó el potencial del girasol como una opción estratégica para el estado, debido a que requiere hasta la mitad del agua que utiliza el trigo y cuenta con una demanda creciente en la industria nacional.

Autoridades estatales y federales realizaron recorridos en parcelas demostrativas del Valle del Yaqui, donde productores expusieron resultados favorables en rendimiento y resistencia climática.

Reconversión de cultivos en Sonora avanza con más de 32 mil hectáreas (cortesía)

La secretaria de Agricultura federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, reiteró que el Gobierno de México mantendrá el acompañamiento técnico y financiero para facilitar la transición hacia nuevos esquemas de producción agrícola.

De acuerdo con datos oficiales, la reconversión productiva ya beneficia a más de mil 200 productores sonorenses y representa un