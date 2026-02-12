Alfonso Durazo puso en marcha la entrega de las primeras Casas del Bienestar en Sonora como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Cajeme, y mediante un enlace en vivo con la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, el gobernador destacó que el acceso a una vivienda adecuada y segura comienza a consolidarse como un derecho para las familias sonorenses.

Alfonso Durazo eleva meta de viviendas en Sonora de 34 mil a 65 mil

Durante su intervención, Alfonso Durazo anunció que la meta del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Sonora pasó de 34 mil a 65 mil casas al cierre de la administración federal.

El mandatario estatal atribuyó este incremento al compromiso del Gobierno de México y al trabajo coordinado con la administración estatal, que entregó la totalidad de los terrenos requeridos para la construcción de los complejos habitacionales.

Durazo subrayó que Sonora fue la primera entidad en poner a disposición toda la reserva territorial necesaria para iniciar el proyecto, lo que permitió acelerar el arranque de las obras.

En esta primera etapa se entregaron 48 viviendas del desarrollo habitacional “Jo’ara”, que significa Casa Grande en lengua yaqui, ubicado en la colonia Maximiliano R. López, en Cajeme.

El conjunto contempla 302 viviendas: 228 casas familiares de 63 metros cuadrados con tres recámaras y 74 prototipos de 47 metros cuadrados con dos habitaciones, dirigidas principalmente a jóvenes que estudian y trabajan.

Alfonso Durazo entrega primeras viviendas del Bienestar en Cajeme. (Cortesía)

Alfonso Durazo destaca respaldo de Claudia Sheinbaum para impulsar vivienda digna

Alfonso Durazo recordó que desde el inicio de su gobierno asumió la vivienda como una prioridad; sin embargo, reconoció que concretar el programa requería una inversión significativa.

Señaló que fue con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando el proyecto comenzó a materializarse, al consolidarse el respaldo presupuestal y operativo de la Federación.

El gobernador destacó que en Sonora se colocó la primera piedra del primer proyecto nacional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y que la entidad cumplió primero con la entrega de la totalidad de los terrenos requeridos.

Actualmente, en el estado se registra un avance de 16 mil 432 viviendas en proceso de construcción, además de una meta de 30 mil escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, explicó que las viviendas de Conavi están dirigidas a población no derechohabiente con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Detalló que el esquema contempla financiamiento recuperable a tasa cero, con plazos de 20 a 30 años y mensualidades aproximadas de mil 800 pesos, facilitando el acceso a un patrimonio para quienes antes no podían adquirir una casa.

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi, informó que el programa presenta avances en Agua Prieta, Álamos, Cajeme, Hermosillo, Nogales y Puerto Peñasco.

En el evento estuvieron presentes Edna Elena Vega Rangel, Rodrigo Chávez Contreras, el alcalde de Cajeme Javier Lamarque Cano y el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega.