Con una inversión de más de 616 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que se incorporarán 420 unidades de transporte público en Sonora. Además, se implementará un sistema de credencialización inteligente con el objetivo de mejorar la seguridad, agilizar el servicio y garantizar acceso a tarifas preferenciales a estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad.

Con esta estrategia, el mandatario fortalece la movilidad en los municipios con mayor demanda como: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado y Nogales.

Gobierno de Sonora impulsa una estrategia integral de modernización del transporte público

El gobernador señaló que, con el objetivo de mejorar la seguridad, transparencia y comodidad de la ciudadanía, las nuevas unidades contarán con:

Cámaras de videovigilancia

Validadores electrónicos

Contadores automáticos de pasaje

Pantallas informativas

Sonora avanza hacia un transporte público moderno, seguro y eficiente (Cortesía)

Por otra parte, detalló que con el proceso de credencialización, que comenzó al inicio del 2025, se podrá identificar el tipo de usuario y asegurar el acceso a tarifas preferenciales, lo que permite un modelo más justo, moderno y eficiente.

Este modelo de cobro contó con una inversión de 60 millones de pesos para tecnología que permita la lectura de las nuevas tarjetas de transporte, al mismo tiempo que se tiene un sistema de pago con QR para que los usuarios puedan pagar desde su celular.

Sonora busca eliminar el cobro de mano para agilizar el proceso de ascenso a las unidades y generar condiciones para reinvertir en recursos de mantenimiento y la compra de más unidades.

Actualmente, este sistema opera en Hermosillo, lo que ha impactado directamente en las familias al garantizar una atención accesible y de calidad.

Con estas acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de mantener políticas que beneficien a miles de usuarias y usuarios del estado, avanzando a un modelo de ciudad más ordenado y sostenible.