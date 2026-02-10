El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó una gira de trabajo por el norte del estado, donde reafirmó las acciones estratégicas en materia de salud, educación e infraestructura para garantizar un gobierno con bienestar social, con equidad y con desarrollo regional.

Durante el evento, el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, y el presidente municipal, Javier Francisco Moreno Dávila, donde se inauguró el Centro Regional de Vacunas de Santa Ana (CRVSA), para consolidar una red estatal de almacenamiento, conservación y distribución.

Alfonso Durazo inaugura Centro Regional de Vacunas de Santa Ana

Con el CRVSA se garantiza una disponibilidad oportuna de vacunas, al mismo tiempo que se fortalece la cadena de frío, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y asegura una cobertura regional eficiente en 27 municipios de Sonora.

Este CRVSA cuenta con una infraestructura moderna con cámaras frías especializadas, la cual se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en materias de Salud Universal que impulsa Durazo Montaño para beneficiar la salud de familias sonorenses.

Alfonso Durazo refuerza salud, educación e infraestructura en el norte de Sonora. (Cortesía)

Gobierno de Sonora refuerza educación pública en Ímuris

Por otra parte, el gobernador encabezó la entrega de donación de equipamiento tecnológico educativo y la entrega de becas para primarias públicas, con lo que se brinda apoyo directo a las niñas y niños.

“Y, de eso se trata, que tengamos primero los instrumentos para transitar la etapa estudiantil con las mayores comodidades posibles para que ni un niño deje la escuela por limitaciones económicas” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durante el evento se entregaron:

Equipos de cómputo para las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) Núm. 67 y 146

Tabletas electrónicas para la USAER Núm. 146

Aula Multisensorial completa para el Centro de Atención Múltiple Núm. 19

Alfonso Durazo refuerza salud, educación e infraestructura en el norte de Sonora. (Cortesía)

De igual manera, Alfonso Durazo, con una inversión de 2.16 millones de pesos, benefició a 983 estudiantes con la Beca Sonora de Oportunidades, asegurando que durante su administración se ha alcanzado una inversión histórica acumulada de 3 mil 666 millones de pesos. Además, para el 2026 se contempla una bolsa de mil millones de pesos para consolidar el programa de becas más grande de la historia.

Durante la gira, el gobernador realizó la supervisión de la construcción del Auditorio Cívico Municipal de Magdalena de Kino, donde estuvo el alcalde Francisco Duarte Valdez. Esta obra cuenta con una inversión de 14.2 millones de pesos para fortalecer la vida cultural, cívica y social del municipio, la cual incluye trabajos de:

Cimentación

Estructura de concreto

Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Impermeabilización

Estructura metálica y eléctrica

Alfonso Durazo refuerza salud, educación e infraestructura en el norte de Sonora. (Cortesía)

Finalmente, se dio a conocer que este año se invertirán 10 millones de pesos al Auditorio Cívico para:

Acabados

Pisos

Plafones

Cancelería

Sistemas eléctricos

Red contra incendios

Aire acondicionado

Obra exterior incluyente, como rampas para personas con discapacidad

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía para mejorar su calidad de vida.