El bacanora, una de las bebidas más representativas de Sonora, inició una nueva etapa rumbo a su consolidación como producto de alto valor comercial, luego de que Alfonso Durazo entregara por primera vez certificaciones oficiales y codificaciones a productos que cumplieron con estándares establecidos para su elaboración.

El acto fue encabezado por el gobernador en el Rancho El Seri, donde se formalizó la certificación de dos lotes de bacanora que concluyeron de manera satisfactoria el proceso de evaluación ante el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB). Asimismo, se otorgaron 10 placas simbólicas de codificación a vinatas que ya fueron inspeccionadas y autorizadas para operar bajo la normatividad vigente.

Certificación busca elevar calidad, valor y competitividad de bacanora

Durante su mensaje, Durazo Montaño destacó que el bacanora representa siglos de historia y tradición, además de un impacto potencial económico para la entidad, al tratarse de un producto profundamente ligado a la identidad de las comunidades sonorenses y con amplias posibilidades de posicionamiento en mercados especializados.

Sonora consolida al bacanora como producto premium con certificación oficial. (Cortesía)

La certificación y codificación forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la autenticidad, trazabilidad y calidad de la bebida, elementos indispensables para proteger su denominación de origen y fortalecer su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con autoridades estatales, este proceso permitirá ordenar y formalizar la producción, brindar certeza a consumidores y abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores locales, quienes podrán acceder a mercados donde la certificación es un requisito clave.

Sonora consolida al bacanora como producto premium con certificación oficial. (Cortesía)

El gobernador Alfonso Durazo ha dado seguimiento a este esquema en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo y el Consejo Regulador, con el objetivo de que el bacanora sea reconocido como una bebida premium, respaldada por procesos certificados y estándares de calidad competitivos a nivel global.

Además de su impacto económico, la iniciativa busca reforzar el valor cultural del bacanora como símbolo de Sonora y convertirlo en un activo estratégico para el turismo, al integrarlo a la oferta de experiencias que promueven la identidad regional.

Sonora consolida al bacanora como producto premium con certificación oficial. (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno estatal refrenda su compromiso de impulsar los productos emblemáticos de la entidad, fortalecer las cadenas productivas y generar mejores condiciones de desarrollo para las comunidades dedicadas a la producción del bacanora.

Al evento asistieron Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo; Eduardo Lemmen Meyer Baranzini, director del CSRB; Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo; así como representantes del sector productor.