En las últimas semanas, en Sonora se ha viralizado por medio de TikTok el reto: “Mañana tiroteo”, leyenda que estudiantes escriben en baños de escuelas.

Hasta el momento, se cuenta con tres reportes en instituciones académicas, por lo que Froylán Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, habló al respecto.

De acuerdo con el funcionario, esta tendencia que genera inestabilidad social y miedo tiene como objetivo que las clases se suspendan en un día cualquiera.

Por lo que pide a los estudiantes no hacer este tipo de bromas, ya que también perjudican otros casos que autoridades no atienden por acudir a un falso llamado.

Ante esto, hace un llamado a los padres de familia, a quienes invita a tomar las siguientes medidas:

Reforzar vigilancia sobre el contenido que los y las adolescentes ven en redes sociales

Informarse sobre el intercambio de información

Dialogar con los y las adolescentes para generar confianza y saber qué está pasando en casa y fuera de ella.

“No es solo entregarle un aparato tecnológico, también es ser vigilante de qué están viendo, con quién se están escribiendo” Froylán Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora

Escuelas de Sonora cuentan con protocolos de seguridad ante amenazas

En entrevista con Michelle Rivera, de Radio Fórmula Sonora, el funcionario aseguró que ante posibles amenazas, las instituciones reaccionan de acuerdo con el protocolo de seguridad, el cual cuenta con la asesoría y acompañamiento de autoridades competentes.

En casos como este se realiza un protocolo mínimo de actuación:

Se atiende y evalúan evidencias.

Se hace una revisión y levantamiento de testimonios.

Se reporta a las autoridades competentes.

Se llevan a cabo acciones de identificación.

Debido a que el reto es viral y ha ocurrido en escuelas de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y Baja California, se insta a instituciones a no suspender clases ante la mínima sospecha.

Acciones para combatir retos sobre amenazas de bomba es escuelas

Finalmente, Froylán Gámez adelanta que en los próximos días se organizarán reuniones con los padres de familia para informar sobre el impacto que estás conductas ocasionan y desde el hogar se corrijan estos comportamientos.

Así como iniciarán campañas positivas, con ayuda de medios de comunicación, para que se rechacen tendencias violentas provenientes de redes sociales.

“Hoy arrancamos en niveles de secundaria y media superior. La idea es generar mensajes de paz” Froylán Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora

TikTok logo (Pixabay)

Aunado a esto, continuará el programa “Mochila sana”, el cual permite la revisión de mochilas al azar con el consentimiento de los padres.

Advierte que la medida no criminaliza a los alumnos, ya que la prioridad es que las escuelas —al interior y exterior— sean un espacio seguro donde puedan aprender y también convivir.