La Fiscalía General del Estado de Puebla informó el pasado 24 de abril de que comenzó con investigaciones por la difusión de un reto viral llamado “tiroteo mañana”.

De acuerdo al comunicado publicado en las redes sociales de la Fiscalía de Puebla, este reto viral consiste en un desafío que consiste en escribir mensajes amenazantes en baños de escuelas y que ha generado pánico en varios estados del país.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa a la ciudadanía que ha iniciado las investigaciones correspondientes con motivo de los hechos relacionados con la difusión de un reto viral denominado “tiroteo mañana”. Fiscalía General del Estado de Puebla

La FGE puebla activa protocolos ante reto viral en escuelas por posibles tiroteos

Se ha revelado que la FGE de Puebla activó protocolos especializados de protección a niñas, niños y adolescentes, con coordinación entre los tres órdenes de gobierno ante la difusión de un reto viral en redes que podrían provocar tiroteos en escuelas.

“La FGE actúa bajo los protocolos de investigación correspondientes, especializados en materia de atención a niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, así como el debido proceso. De igual forma, se mantiene una coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para el seguimiento en la implementación de acciones preventivas en el ámbito de seguridad y preservación del orden público.” Fiscalía General del Estado de Puebla

Esto para implementar acciones preventivas de seguridad en los planteles educativos que puedan ser víctimas de este reto viral que consiste en amenazas en baños escolares y que podrían derivar en un tiroteo.

Es por eso que el el comunicado de la Fiscalía de Puebla, exhorta a padres, docentes y estudiantes a evitar compartir información no verificada.

De igual manera los invita a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo para prevenir delitos y preservar el orden público, especialmente dentro de las escuelas.

“Se reitera que cualquier conducta que genere alarma, afecte la seguridad colectiva o implique la posible comisión de un delito será investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.” Fiscalía General del Estado de Puebla