El peligroso “reto del paracetamol” ha alertado a los sistemas de salud de España y Colombia ante el incremento de intoxicaciones.

Este reto se ha hecho viral en diversos países, donde los adolescentes de entre 12 y 14 años ingieren dosis muy altas del medicamento con la intención de saber quién tarda más en terminar en el hospital.

Este reto no solo ha reportado víctimas en España y Colombia, pues otros países se han visto afectados, como:

Reino Unido

Bélgica

Uruguay

¿Qué es el “reto del paracetamol”? Adolescentes arriesgan su salud en España y Colombia

Autoridades de España y Colombia alertaron a padres de familia ante el incremento de casos por intoxicación por el llamado “reto del paracetamol”.

Este reto consiste en ingerir dosis altas de paracetamol y ver quién tarda más en ser internado en el hospital.

El “reto del paracetamol” es compartido en redes sociales por los adolescentes que ingieren alrededor de 10 gramos de este medicamento para luego intentar “aguantar” lo más posible los efectos para no ser el primero en terminar en el hospital.

Cabe señalar que la dosis máxima segura para un adulto al día es de 4 gr, sin exceder 1 gramo por toma.

Mientras que la dosis para adolescentes de hasta 50 kg es de 325 a 650 mg cada 4 o 6 horas; o de 650 a 1g cada 6 a 8 horas al día, según la Asociación Española de Pediatría.

Colombia y España se pronuncian ante casos de intoxicación por el “reto del paracetamol”

Ante el incremento de casos de intoxicación por el “reto del paracetamol”, los gobiernos de España y Colombia hicieron un llamado a vigilar a las adolescencias.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, la difusión de este reto está creciendo de manera peligrosa.

Asimismo, alertó que el uso indebido de este medicamento que es de venta libre puede provocar daños irreversibles e incluso la muerte.

“El uso inapropiado de estos medicamentos puede llevar a graves daños a la salud e incluso la muerte, como hemos visto en casos recientes. Daño hepático fulminante o dejar secuelas graves al funcionamiento de este órgano” Ministerio de Salud de Colombia

Por su parte, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) señaló que ningún reto viral debe justificar poner en peligro la vida y llamó a los padres de familia a vigilar a sus hijos para evitar que sufran de una intoxicación.

Cabe destacar que ambos países llamaron a las farmacias, supermercados y tiendas a alertar a las autoridades si una sola persona compra un “número elevado” de este medicamento.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por paracetamol?

La intoxicación por paracetamol tiene como primeros efectos síntomas poco específicos, por lo que podrían no relacionarse con su ingesta.

Los primeros síntomas que aparecen tras la toma de dosis altas de paracetamol son:

náuseas

vómito

dolor abdominal

sudoración excesiva

Sin embargo, luego de las primeras 72 horas tras el consumo, éstos incrementan y se puede presentar:

ictericia

hemorragias

insuficiencia renal

pancreatitis

fallo hepático

¿México tiene casos por el “reto del paracetamol”?

En México no se ha reportado que existan casos relacionados directamente con el “reto del paracetamol”.

Sin embargo, la Cruz Roja Mexicana registró un incremento de casos de intento de suicidio por intoxicación por paracetamol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo con datos de la Cruz Roja, los principales afectados son adolescentes de entre 13 y 17 años, así como jóvenes entre 18 y 30 años.

En Tuxtla Gutiérrez se han realizado un total de 27 mil atenciones en lo que va de 2026, de las que el 3% corresponden a intentos de suicidios.

De ellas, “los casos más frecuentes” que se han reportado es por intoxicación por paracetamol y otros fármacos de uso común, señaló el director de la Cruz Roja en dicho municipio, Javier Arturo Sánchez Avendaño.