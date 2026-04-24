Autoridades del estado de Sonora alertaron que suman ya un total de 14 amenazas de tiroteos en diversos planteles educativos en el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con instancias educativas, tan solo en 24 horas se recibieron al menos 7 presuntas amenazas, lo que generado una fuerte preocupación entre los habitantes de Sonora.

Sonora llama a evitar retos que fomentan amenazas de tiroteos en escuelas

El estado de Sonora se encuentra en estado de alerta, luego de que durante las últimas semanas se han reportado falsas amenazas de tiroteos en diversos planteles educativos.

Puntualmente, se reportan hasta el momento 14 casos, los cuales han ocurrido en los municipios de:

Hermosillo, 8

Ciudad Obregón, 1

Empalme, 1

Nogales, 1

Caborca, 1

Navojoa, 1

Huatabampo, 1

Las amenazas han escalado desde mensajes escritos en sanitarios escolares, hasta advertencias visuales compartidas mediante las redes sociales.

Reportes señalan que las amenazas han ocurrido en todos los niveles educativos, desde educación básica hasta el nivel superior.

Suman 14 falsas amenazas de tiroteos en escuelas de Sonora (Google Maps)

Aunque los protocolos de seguridad activados por directivos y cuerpos policiacos han verificado que se trata de falsas alarmas, las consecuencias han sido tangibles.

Esto debido a que los reportes han orillado a decisiones como la suspensiones de clases, hasta despliegues de fuerzas de seguridad, acompañados por creciente psicosis que afecta a la comunidad.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez, hizo un llamado urgente para erradicar el fomento de retos virales y bromas pesadas en plataformas digitales.

El funcionario advirtió que cada amenaza se atiende con absoluta seriedad, lo que lamentablemente distrae recursos de seguridad necesarios para socorrer emergencias reales.