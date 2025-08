¿Quieres saber qué es el stiletto challenge? El reto de Nicki Minaj que le rompió la columna a Mariana Barutkina, de 32 años edad.

La popular influencer rusa, Mariana Barutkina, sufrió un duro accidente tras intentar realizar un desafió que imita a Nicki Minaj.

El stilleto challenge o desafío del tacón de aguja es un reto que se inspira en una pose de Nicki Minaj, de 42 años de edad.

Dicha postura nació por el video de la canción High school. donde la cantante aparece de cuclillas cruzando las piernas mientras usa tacones altos de aguja.

La pose de Nicki Minaj ha sido replicada por miles de usuarias en redes sociales.

No obstante, las internautas han llevado el reto a un nivel más complicado, ya que se suben usando stilettos en superficies inestables, tales como:

En plataformas de TikTok, son cada vez más quienes intentan hacer el stiletto challenge, acumulando millones de visualizaciones.

Sin embargo, este tendencia viral ha generado polémica por el riesgo que es subirse en tacones de aguja en superficies.

Esto porque pueden generar accidentes como el que sufrió la influencer rusa, Mariana Barutkina.

Mariana Barutkina se rompió la columna por hacer el stiletto challenge.

El accidente de la influencer rusa haciendo el reto de Nicki Minaj ocurrió cuando intentó posar con tacones sobre un bote de comida para bebé y utensilios de cocina.

En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se aprecia a Mariana Barutkina realizando el desafío. Sin embargo, termina por caerse.

El incidente ocurrió en la cocina de la creadora de contenido, se trataba del primer clip que la influencer grababa después de casi 8 semanas de haber dado a luz.

Cabe señalar que la Mariana Barutkina sufrió una fractura por compresión y flexión en la columna.

Por ello, Mariana Barutkina deberá llevar un corsé ortopédico durante tres meses.

Aunque ha generado críticas por su video, la influencer agradeció por la popularidad que había conseguido en estos días.

“Debido a un vídeo, que fue filmado sin éxito, me desperté como una persona popular.Más de 50 personas me enviaron hoy mi reel de diferentes publicaciones...Hasta la misma Vodonaeva me puso emojis de risa. Gente, gracias por su popularidad, por sus preocupaciones y por sus comentarios. Estoy muy bien, siguiendo las pautas y ahora viviendo en estado de “estrella”

P.D. ¡No habrá informes ni comunicación con periodistas!El que se preocupa por mi niño también está tranquilo, tiene dos niñeras y mientras yo filmaba una de ellas estaba con él”

Mariana Barutkina