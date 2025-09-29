MrBeast fue duramente criticado por su último reto, donde un hombre estuvo amarrado en una casa en llamas como parte de un circuito para ganar medio millón de dólares.

El video del reto fue publicado en su canal de YouTube el pasado 27 de septiembre; sin embargo, desató polémica por el grado de riesgo.

Sin embargo, Jimmy Donaldson se defendió y resaltó que todo el tiempo se llevaron a cabo las acciones bajo supervisión y con apoyo de expertos.

MrBeast aclara reto fue probado por especialistas; había equipo de rescate

Ante las críticas por someter a una persona a un alto riesgo por ganar 500 mil dólares, alrededor de 9 millones 171 mil 650 pesos mexicanos, MrBeast aclaró en el video de YouTube que la seguridad del concursante siempre fue vigilada.

Asimismo, resaltó que el circuito fue probado por especialistas previo a que el concursante lo realizara; además de que siempre se contó con un equipo de rescate.

Además, resaltó que, a pesar de contar con todos los expertos y equipos de emergencia necesarios para una posible emergencia, no tuvieron que ser activados.

"En caso de que exista alguna preocupación sobre la seguridad del concursante, quería mencionar que nos tomamos la seguridad muy en serio. Cada reto fue probado por varios especialistas, y contamos con un equipo de rescate completo de guardia, con bomberos, técnicos en emergencias médicas y buzos, equipados con una ambulancia y un camión de bomberos. También contamos con un equipo de pirotecnia que controlaba los incendios y con múltiples métodos de extinción en cada reto para asegurarnos de poder apagarlos si surgía algún problema. Nuestro coordinador de especialistas hizo un trabajo increíble, como siempre, y ninguno de estos sistemas fue necesario. Solo quería ser transparente con ustedes, ya que vi cierta preocupación" MrBeast

“Esto explotó”: MrBeast reitera presencia de especialitas en reto con casa en llamas

MrBeast realizó un reto donde un concursante, identificado como Eric, tuvo que estar dentro de una casa en llamas para rescatar medio millón de dólares.

En este reto, el concursante tuvo que enfrentar x retos que consistieron en:

Rescatar 10 bolsas de dinero de una casa en llamas

Rescatar una bolsa de dinero de una alberca en llamas

Ser lanzado de un cañón gigante para atravesar un aro en llamas por 50 mil dólares

Rescatar una bolsa de dinero de un meteorito en llamas con fuegos artificiales

Escalar una torre de 15 metros para rescatar bolsas con dinero

Carrera de obstáculos con tiempo límite para asegurar el dinero que rescató en las pruebas anteriores

Ante las críticas por el uso de fuego, MrBeast aseguró que “esto explotó” y reiteró que todo fue realizado con el apoyo de ventilación para humo e interruptores de seguridad, así como con la presencia de equipos de emergencia.