Sinaloa registró una afluencia superior a 2.6 millones de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, lo que se tradujo en una derrama económica de más de 3 mil 648 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal.

Sinaloa alcanza alta ocupación hotelera en Semana Santa

La titular de Turismo en el estado, Mireya Sosa Osuna, destacó que los resultados reflejan un desempeño positivo en los principales destinos turísticos.

En el caso de Mazatlán, se reportó una ocupación hotelera del 86%, con una afluencia de 625 mil visitantes y una derrama económica de 1,819 millones de pesos.

A nivel estatal, Sinaloa alcanzó un 84% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país durante esta temporada vacacional.

Coordinación institucional impulsa resultados turísticos en Sinaloa

Los resultados, señaló la funcionaria, son producto del trabajo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, así como del despliegue de más de 14 mil 900 elementos que participaron en el operativo de seguridad.

Este esfuerzo contó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Rubén Rocha Moya, además de la colaboración de los municipios.

Asimismo, se reconoció la participación del sector turístico, cuya labor fue clave para ofrecer servicios de calidad y experiencias positivas a los visitantes.

Finalmente, autoridades estatales reiteraron que el turismo continuará siendo un eje estratégico para el desarrollo económico, al generar empleo, inversión y bienestar en Sinaloa.