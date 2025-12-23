Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones abatieron a Don Zefe o Zeferino Peña Cuéllar, uno de los fundadores de Los Zetas, durante el despliegue de un operativo de seguridad en Nuevo León.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Nuevo León en un comunicado en el que destacó que durante el operativo, fue abatida una segunda persona.

La madrugada del martes 23 de diciembre de 2025, elementos ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, pusieron en marcha un operativo de seguridad en el municipio de Santiago.

Durante el despliegue, los agentes estatales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron el ataque de la misma forma y al concluir los hechos, confirmaron que abatieron a un par de personas:

Zeferino Peña Cuéllar, fundador de Los Zetas

David Calderón, ex militar

Operativo de seguridad en Nuevo León (@FiscaliaNL/X)

Sobre el primero de los sujetos que murió durante la refriega, la dependencia estatal resaltó que fue identificado como integrante de “un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas”.

Asimismo, refirió que Zeferino Peña Cuéllar está relacionado con actividades criminales como el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, además de que se reporta, buscaba crear una célula criminal armada en el estado.

Con respecto al segundo sujeto que fue abatido durante los hechos, la Agencia Estatal de Investigaciones se limitó a señalar que “presuntamente contaba con antecedentes de formación militar”.

Operativo donde Zeferino Peña Cuéllar fue abatido dejó un agente herido

Tras informar sobre el operativo en el que fue abatido Zeferino Peña Cuéllar, fundador de Los Zetas, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León resaltó que en la refriega, un elemento resultó lesionado.

En torno a lo ocurrido con el agente, la dependencia resaltó que fue llevado de inmediato a un hospital para su atención médica, donde su estado de salud se reporta como estable.

Por otro lado señaló que, además de las muertes de Zeferino Peña Cuéllar y David Calderón, en el operativo de seguridad se logró la detención de un hombre y una mujer y se recabaron algunos elementos iniciales:

Diversas armas de fuego

Dosis de narcóticos

También se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades de las personas involucradas, así como para determinar la posible relación de los hechos con actividades delictivas.