La Shrek Run 2026 llegará a la Ciudad de México como una experiencia que combina deporte, cine y entretenimiento, gracias a la colaboración entre Universal Products & Experiences (UP&E) y As Deporte, quienes invitan a familias, fans y corredores a formar parte de este evento temático.

La carrera se realizará el domingo 18 de enero de 2026, con distancias de 5 y 15 kilómetros, y contará con una ambientación inspirada en el universo del icónico ogro verde.

El recorrido iniciará en Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre Mayor, y concluirá en el Jardín Escénico, junto al Auditorio Nacional. La salida está programada a partir de las 6:30 de la mañana, con tiempos máximos de 45 minutos para 5 km y 2 horas con 15 minutos para 15 km.

Shrek Run 2026: carrera temática llega a la Ciudad de México (Especial)

Shrek Run 2026 hará historia en CDMX: así puedes participar

La Shrek Run 2026 promete momentos memorables y retos deportivos en un entorno que celebra la vigencia de una de las franquicias más queridas del cine.

A más de 20 años de su estreno, Shrek continúa conquistando nuevas generaciones, mientras los fans esperan la llegada de Shrek 5, programada para 2027.

En Universal Products and Experiences buscamos llevar la emoción de esta emblemática franquicia más allá de la pantalla y convertirla en una experiencia nunca antes vista . La Shrek Run 2026 es un ejemplo de cómo una historia tan icónica puede transformarse en un evento que conecta entretenimiento, deporte y convivencia familiar, para así crear recuerdos memorables para los fans de esta propiedad. Mariángeles Migoya, Vicepresidente de UP&E LATAM

Las inscripciones para participar en la Shrek Run 2026 estarán abiertas hasta el 16 de enero. Los corredores podrán recoger su kit temático el sábado 17 de enero, de 10:00 a 17:00 horas, en una sede que será confirmada próximamente.

El kit incluye artículos oficiales de la franquicia, como:

Sudadera temática

Playera oficial

Gorro

Vaso para café

Otros artículos alusivos

Además, los participantes recibirán una medalla conmemorativa al finalizar la carrera.

Con eventos como la Shrek Run 2026, la franquicia amplía su presencia más allá del cine mediante experiencias presenciales que refuerzan su vigencia cultural y su alcance intergeneracional, transformando espacios urbanos como las calles de la Ciudad de México en escenarios del universo Shrek.