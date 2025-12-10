Mireya Sosa Osuna es una especialista en gestión turística con más de 15 años de experiencia en hotelería, marketing y estrategias de desarrollo turístico.

En noviembre de 2024 fue designada secretaria de Turismo de Sinaloa por el gobernador Rubén Rocha Moya debido a su trayectoria en empresas como El Cid Resorts y su papel en la profesionalización del sector. Desde su llegada a la dependencia ha impulsado la promoción turística del estado, fortaleciendo eventos de alto impacto económico y cultural.

¿Quién es Mireya Sosa Osuna?

Mireya Sosa Osuna es la actual secretaria de Turismo del estado de Sinaloa. Fue nombrada en noviembre de 2024 como parte de la renovación del gabinete estatal, con el objetivo de fortalecer la política turística y avanzar en la paridad de género.

A lo largo de su gestión ha trabajado en la consolidación de eventos estratégicos como el “Carnaval de Mazatlán 2025″, proyectado con alrededor de 950 mil asistentes y una derrama cercana a 700 millones de pesos.

En 2025 participó en reuniones con el Congreso local para tratar regulaciones en materia turística y mejorar las estrategias de ordenamiento del sector.

¿Qué edad tiene Mireya Sosa Osuna?

Mireya Sosa Osuna no ha hecho pública su edad; sin embargo, su trayectoria confirma más de 15 años de experiencia en el sector turístico.

¿Mireya Sosa Osuna tiene esposo?

En 2015 se hizo público su compromiso con Julio César Osuna Sandoval; no obstante, no existe información reciente que confirme el estado actual de esta relación.

¿Qué signo zodiacal es Mireya Sosa Osuna?

No se conoce su fecha de nacimiento, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal. Aun así, su perfil profesional se asocia a características como proactividad, liderazgo y dinamismo.

¿Mireya Sosa Osuna tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Mireya Sosa Osuna tiene hijos. La funcionaria tampoco ha expresado públicamente su postura respecto a la maternidad.

¿Qué estudió Mireya Sosa Osuna?

Mireya Sosa Osuna es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Autónoma de Durango. Además cuenta con un diplomado en Business Analytics por The Wharton School, cursado aproximadamente en 2020.

¿En qué ha trabajado Mireya Sosa Osuna?

Mireya Sosa Osuna ha desarrollado su carrera en áreas de inteligencia de negocios, marketing y operación hotelera. Entre sus roles más destacados se encuentran: