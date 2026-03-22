Bajo el impulso decidido del gobernador Rubén Rocha Moya para fortalecer el bienestar social y la conciencia ambiental, la rodada “Pueblos y Paisajes 2026: Rodando por el Cuidado del Agua” reunió a más de 2,500 ciclistas en una jornada épica que combinó el deporte con el compromiso por los recursos naturales.

Desde temprana hora, familias y colectivos ciclistas se dieron cita en la capital sinaloense para responder al llamado de una causa vital: el cuidado del agua. El recorrido inició frente al Arco de La Conquista, marcando el arranque de un circuito diseñado para conectar la zona urbana con la riqueza natural de las comunidades rurales.

Rubén Rocha Moya promueve la movilidad activa y el cuidado del agua en Culiacán

La ruta integró puntos estratégicos como la sindicatura de El Tamarindo y la comunidad de Limón de los Ramos, permitiendo a los participantes disfrutar de los paisajes sinaloenses mientras reforzaban el mensaje de sostenibilidad.

A diferencia de ediciones anteriores, este formato de circuito permitió una experiencia más accesible e incluyente para principiantes y ciclistas experimentados.

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), Omar López Campos, se integró activamente al contingente para rodar junto a la ciudadanía durante todo el trayecto.

Al finalizar los kilómetros compartidos, el funcionario resaltó que la protección del recurso hídrico es una tarea diaria que debe atenderse desde el ámbito personal y comunitario para asegurar su preservación a largo plazo.

Más de 2,500 ciclistas se unen en Culiacán por el cuidado del agua: Rubén Rocha (Cortesía )

Rubén Rocha Moya impulsa el deporte y el compromiso ambiental con éxito ciudadano

Además de la actividad física, la jornada estuvo marcada por un ambiente festivo con rifas de bicicletas, cascos y kits de ciclismo que motivaron a los asistentes.

El evento contó con un operativo de seguridad coordinado entre los tres órdenes de gobierno, garantizando un saldo blanco y una experiencia segura para todas las familias.

Con la iniciativa “Pueblos y Paisajes 2026”, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que conecten a la sociedad con su entorno, promoviendo estilos de vida saludables y una cultura ambiental que perdure en las futuras generaciones.