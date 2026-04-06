Sinaloa tuvo 84% de ocupación hotelera durante Semana Santa, siendo uno de los estados con mayor turismo por este periodo vacacional.
El mayor atractivo de Sinaloa, fue Mazatlán, llegando al 86% de ocupación hotelera, aunque también se visitaron Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales, no solo playa.
Sinaloa aumenta turismo por Semana Santa; Mazatlán fue lo más visitado
Las cifras por Semana Santa por la Secretaría de Turismo de Sinaloa, se dieron a conocer por Mireya Sosa Osuna, quien destacó que el estado llegó a 84% de ocupación hotelera.
La titular de la dependencia, compartió que estas cifras representan a 2.6 millones de turistas a nivel estatal, con una derrama económica de 3 mil 648 millones de pesos.
Sin embargo, el mayor número de turistas por Semana Santa se centró en Mazatlán, con 86% de ocupación hotelera, traducidos en 625 mil turistas. Con un aumento de 3% respecto al mismo periodo pero del 2025.
De forma independiente, Mazatlán dejó una derrama económica de mil 819 millones de pesos.
Osuna también destacó que Sinaloa no solo tuvo como atractivo turístico las playas, sino que también se visitó en Semana Santa a los Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales.
Atractivos turísticos que fueron visitados en Semana Santa
Además de Sinaloa, los turistas mexicanos y extranjeros, también visitaron estos lugares en Semana Santa:
- Acapulco: 94.6% de ocupación hotelera
- Taxco: 100% de ocupación hotelera
- Ixtapa: 90% de ocupación hotelera
- Quintana Roo: 80.7% de ocupación hotelera