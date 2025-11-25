El gobernador de Tabasco Javier May de 59 años de edad, prometió que habrá cero impunidad ante el caso de asesinato de Rosdrigo Isidro pues “no se encubre a nadie”.

“En el gobierno hay cero impunidad, no se encubre a nadie y vamos a esperar que se lleven a cabo las investigaciones que puedan derivarse” Javier may, gobernador de Tabasco

Javier May promete rendir cuentas por el caso de Rodrigo Isidro; cuatro policías ya fueron detenidos

Durante su conferencia matutina, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que su administración rendirá cuentas sobre el caso de Rodrigo Isidro Ricardez, joven que presuntamente fue asesinado por policías el 14 de noviembre de 2025 en el municipio de Centro, en Villahermosa.

El mandatario afirmó que su gobierno “no encubre a nadie” y que se actuará en contra de cualquier servidor público que cometa un delito o atente contra la ciudadanía. May confirmó que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte del joven.

“No queda nada impune, quien comete un delito, quien hace alguna agresión contra algún semejante siempre actuamos. El próximo lunes toca el informe ya de seguridad, vamos a informar como cada día primero de cada mes, informamos el avance” Javier May, gobernador de Tabasco

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación para esclarecer el caso. Según el relato del padre de Rodrigo Isidro, los hechos ocurrieron cuando el joven salió de su casa y fue perseguido hasta que le dispararon por la espalda; posteriormente, habrían intentado “sembrarle” un arma, de acuerdo con su versión.

La audiencia de los imputados se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, fecha en la que se definirá su situación jurídica. Hasta el momento, los policías no han rendido declaración y solicitaron la duplicidad del término para preparar su defensa.