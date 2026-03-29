Culiacán vivió una noche llena de energía con la Flash Night Run, evento que reunió a más de 17 mil personas en una jornada que combinó deporte, convivencia y recreación.

Familias, jóvenes, niñas, niños y personas de todas las edades participaron en esta carrera nocturna, consolidando a la capital sinaloense como un punto clave para eventos deportivos y actividades comunitarias.

Flash Night Run en Culiacán: deporte y convivencia con alta participación

Durante el recorrido, se vivió un ambiente de participación colectiva, donde la ciudadanía respondió de manera positiva a este tipo de iniciativas.

A lo largo de la ruta, la presencia de espectadores, música en vivo y comercios activos reflejó el dinamismo de la ciudad y el interés por actividades que fomentan la convivencia.

La Flash Night Run confirmó que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer el tejido social, al ofrecer espacios donde el deporte se combina con el encuentro familiar y la recreación.

Con este tipo de iniciativas, Culiacán reafirma su capacidad para organizar eventos masivos que impulsan la convivencia, el deporte y la participación social.